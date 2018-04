vor 9 Stunden Karlsruhe Bequemes Bus- oder Bahnfahren: KVV-Tickets über DB Navigator buchbar

Bus- oder Bahnfahren in Karlsruhe ist ab sofort noch ein Stückchen komfortabler: Tickets für den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) sind nun auch im DB Navigator und über bahn.de buchbar. Darüber berichtet die Deutsche Bahn (DB) in einer Mitteilung an die Presse.