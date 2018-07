17.07.2018 09:44 Karlsruhe Belüftung nicht ausreichend: Neun Personen mit Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus

Nachdem am Montag gegen 16 Uhr in der Nähe des Karlsruher Zoos in einem Bürogebäude ein Gas austrat, wurden mehrere Menschen verletzt. Offenbar waren Baumaschinen in der Tiefgarage im Friedrich-Scholl-Platz nicht ausreichend belüftet.