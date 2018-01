Schwimmen, Rennen, Laufen: Beim Triathlon wird von den Athleten einiges abverlangt. Im Sommer kämpfen sich in Rheinstetten wieder hunderte Hobbysportler durch den über 20 Kliometer langen Kurs. Die Online-Anmeldung startet in Kürze.

Am Sonntag, 15. Juli 2018, ist Rheinstetten wieder Schauplatz einer besonders kräftezehrenden Sportart. Mit 250 Einzelstartern und 50 Staffelmannschaften ist der Rheinstetten Triathlon besonders für Einsteiger bestens geeignet, die zum ersten Mal Triathlon-Luft schnuppern möchten, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Gestartet werden soll am westlichen Ufer des Epplesees. Von dort müssen zunächst 400 Meter geschwommen werden, dann gilt es für die Teilnehmer 17 Kilometer mit dem Fahrrad zu absolvieren. Das Radfahren findet laut Veranstalter überwiegend rund um das Messegelände sowie auf der Kreisstraße zwischen Forchheim und dem Messekreisel statt. Den finalen Abschluss des Triathlons bildet ein fünf Kilometer Lauf.

Für Teilnehmer gibt es auch die Möglichkeit in einer Staffel zu starten. Dabei übernimmt je ein Teilnehmer die Disziplinen Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Außerdem wird der Rheinstetten Jugendtriathlon mit 50 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren auf einer verkürzten Strecke unterwegs sein.

Wer am Rheinstetten-Triathlon teilnehmen möchte, sollte sich den 28. Januar 2018 im Kalender anstreichen. Ab 20 Uhr startet die Online-Anmeldung. Wie der Veranstalter in seiner Pressemitteilung berichtet, waren die Starttickets im vergangenen Jahr innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht.

Anmeldung unter www.sportfreunde-forchheim.de