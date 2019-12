13.12.2019 06:30 Karlsruhe Belchenstraße gesperrt: VBK leiten Buslinie 52 für fünf Tage um

In der kommenden Woche wird die Belchenstraße für den Verkehr vollkommen gesperrt. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit. Grund dafür sind Infrastrukturarbeiten der Stadtwerke Karlsruhe. Aus diesem Grund muss die Buslinie 52 in diesem Zeitraum umgeleitet werden.