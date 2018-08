Zwischen der Autobahnbrücke und der Dornwaldstraße können in der kommenden Woche keine Autos fahren. Dort wird der Straßenbelag erneuert. Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), die in diesem Abschnitt zudem die Haltestelle erneuern.

Die Durlacher Allee wird von Montag, 13. August, bis voraussichtlich Sonntag, 19. August, auf der südlichen Fahrbahn in Richtung Durlach zwischen der Autobahnbrücke und Dornwaldstraße gesperrt. Diese Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Haltestelle Untermühlstraße durch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe.

Derzeit wird am Fahrbahnrand bereits die Straßenentwässerung erneuert. In der kommenden Woche wird dann der Fahrbahnbelag auf der Durlacher Allee erneut. Auch die Zu- und Abfahrt auf die A5 bei Karlsruhe-Durlach bekommt eine neue Oberfläche.

Autobahn kann nur zum Teil angefahren werden

Autofahrer müssen in der kommenden Woche daher eine Umleitung fahren: Am Weinweg wird der Verkehr über die Elfmorgenbruchstraße, die B10 und die B3 nach Durlach umgeleitet. "Alternativ steht die Route Ostring, Wolfartsweierer Straße, Ottostraße zur Verfügung", so die Verkehrsbetriebe in der Presseinfo weiter.

Während der Bauzeit können Fahrer vom Weinweg kommend auf die A5 in Richtung Basel auffahren. Für die Fahrt in Richtung Frankfurt führt der Weg auch über die Umleitung und von der B10 auf die Auffahrt Karlsruhe-Nord. Die alte B10 (die K9659) kann über die Durlacher Allee ebenfalls nicht erreicht werden.

Bahnen fahren regulär weiter

Die Fußgänger werden zwischen Weinweg und Durlach auf den Gehweg der nördlichen Straßenseite geführt, Radfahrer können zunächst die Baustelle auf ihrem gewohnten Weg passieren, müssen bei einzelnen Arbeitsschritten tagsüber allerdings ab der ESG Frankonia über den Mastweidenweg zur Dornwaldstraße umgeleitet werden. Anders fährt auch die Buslinie 31X am Nachmittag. Die Bahnen sind von der Sperrung nicht betroffen.