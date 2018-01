Am Montag wurde eine 57-jährige Fußgängerin in Stutensee von einem Exhibitionisten belästigt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, konnte bereits ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die Fußgängerin hatte sich laut Polizei am Montag gegen 18.45 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle Friedrichstal-Nord auf den Heimweg gemacht, als sie bemerkte, dass sie von einem Mann verfolgt wird. "Nachdem sich die Frau mehrfach umgeschaut hatte, fiel ihr in der Rheinstraße West auf, dass der Unbekannte seine Hose heruntergelassen hatte und sich ihr in exhibitionistischer Weise zeigte," so die Polizei weiter.

Da das Opfer sofort die Polizei verständigte, konnte in der Nähe tatsächlich ein Tatverdächtiger festgenommen werden, der gerade an seiner Hose zu Gange war und auf die Beschreibung zutraf. Der 24-Jährige bestreitet nach Polizeiangaben die Tat. Frauen, die bereits in ähnlicher Weise belästigt wurden, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, zu melden.