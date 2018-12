Es geht mit großen Schritten auf Heiligabend zu. Nach den vergangenen Jahren muss man sich nun die berechtigte Frage stellen: Wie wird das Wetter an Weihnachten? Knacken wir wieder die 16 Grad-Marke oder erwartet uns vielleicht gar doch endlich einmal wieder weiße Weihnachten? ka-news hat bei Wetterexperte Bernhard Mühr nachgefragt.

"Richtig winterlich ging es an Weihnachten zuletzt im Jahr 2010 zu", erklärt Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr gegenüber ka-news. Zwar begann der Heiligabend in Karlsruhe noch schneelos, mild und mit Regen, zur Bescherung am Abend war das gesamte Stadtgebiet aber tief verschneit. "Am Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertages konnte Karlsruhe mit einer Schneedecke von 20 Zentimeter aufwarten, am 26. Dezember waren es sogar 23 Zentimeter", so Mühr.

Dezember 2018 liegt über dem Temperaturmittel

Umso drastischer mutet dagegen der Blick auf den diesjährigen Dezember an: "Auch wenn aktuell die kalten Temperaturen der Jahreszeit und dem Dezember entsprechen, waren die ersten beiden Dezemberwochen bislang in der Summe viel zu warm", resümiert der Meteorologe.

Der Temperaturüberschuss liege in Karlsruhe noch bei mehr als fünf Grad, werde allerdings derzeit mit jedem Tag ein wenig abgebaut. Dennoch werde der Dezember laut Mühr auch am Ende durchschnittlich noch zu warm sein. Selbst der Nordschwarzwald sei nur in seinen höchsten Lagen ein wenig weiß gepudert.

Wenig Hoffnung auf weiße Weihnachten

Könnte der Traum von weißen Weihnachten in diesem Jahr aber trotz milder Temperaturen endlich wieder Wirklichkeit werden? Glaubt man den bisher noch sehr vagen Prognosen des Wetterexperten, rückt der erhoffte Schnee zu Heiligabend auch 2018 wieder in weite Ferne. So würden - Stand jetzt - in der kommenden Woche wieder mildere Temperaturen dominieren.

"Zwar sind Wettervorhersagen über mehr als sieben Tage im Voraus immer mit größeren Unsicherheiten behaftet, dennoch deutet aktuell wenig auf 'weiße Weihnachten' hin", macht Mühr ka-news gegenüber wenig Hoffnung.

"Immer das Beste daraus machen!"

Doch der Meteorologe weiß: Um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, braucht es nicht unbedingt eine gepuderte Landschaft vor dem Fenster: "Es gilt: Immer das Beste daraus machen! Auch hohe Temperaturen von zehn Grad oder mehr laden durchaus zu einem Aufenthalt im Freien ein", meint Bernhard Mühr abschließend.