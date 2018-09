Bei dem Unfall am Freitagmittag wurde der 55 Jahre alte Motorradfahrer tödlich verletzt. Er war auf der Herrenalber Straße in Rheinstetten mit einem Auto kollidiert. Er starb noch am Unfallort.

Der Motorradfahrer ist laut Polizeimeldung nicht ansprechbar. Wie es zu dem Unfall am Silberstreifen kommen konnte, ist noch unklar.

+++ 17.30 Uhr +++

Nach den ersten Erkenntnissen der Karlsruher Polizei war der 55-jährige Motorradfahrer zwischen Ettlingen und Rheinstetten unterwegs. In Fahrtrichtung Rheinstetten wollte der Mann auf seiner Kawasaki eine Fahrzeugkolonne überholen. "Dabei kollidierte er seitlich in einen vor der Kolonne gerade nach links in einen Waldweg abbiegenden VW-Golf einer ebenfalls 55-Jährigen", so die Polizei in ihrer Meldung an die Presse.

Tödlicher Motorradunfall bei Rheinstetten Alle Bilder

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Bis etwa 18 Uhr muss die Straße zwischen Silberstreifen und Ettlinger noch gesperrt bleiben.

+++ 21.25 Uhr +++

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich mit der Verkehrspolizei/Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.