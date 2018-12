Der Fahrer eines Lkw wollte am Donnerstagnachmittag aus der Karlstraße rechts in die Akademiestraße einbiegen. Dabei erfasste er einen Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte. Glücklicherweise wurde der 24-jährige Passant nicht verletzt.

Es war gegen 16 Uhr, als am Donnerstagnachmittag ein 24 Jahre alter Fußgänger von einem Laster erfasst und unter diesem eingeklemmt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Lasterfahrer mit seinem Gefährt von der Karlstraße rechts in die Akademiestraße abbiegen. Dabei erfasste er den telefonierenden Fußgänger mit dem rechten Vorderrad und klemmte dessen Beine im Bereich des Vorderreifens ein. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse mit.

Die Feuerwehr konnte den 24-Jährigen aus seiner Notlage befreien: "Er hatte Glück im Unglück und zog sich nur Prellungen an beiden Unterschenkeln beziehungsweise Füßen zu. Er wurde zur Beobachtung stationär in einem Karlsruher Krankenhaus aufgenommen", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.