vor 3 Stunden Karlsruhe Beim Europabad Karlsruhe: Unbekannter Mann belästigt 28-jährige Joggerin

Eine 28-jährige Joggerin wurde am Sonntagmorgen in der Karlsruher Südweststadt von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.