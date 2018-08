vor 3 Stunden Karlsruhe Bei Kontrolle am Hauptbahnhof fielen der Polizei acht Betrunkene auf: Spitzenreiter hatte 4,5 Promille

Die Polizei erlebte am Donnerstag bei Kontrollen am Karlsruher Hauptbahnhof einen echten Rausch. Acht stark betrunkene Männer wurden Innerhalb von 24 Stunden festgestellt. Vier Herren hatten offenbar so tief in Glas oder Flasche geschaut, das sie über vier Promille Alkohol aufwiesen.