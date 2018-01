Ab 29. Januar kommt es auf der B10 bei Karlsruhe-Grötzingen zu Behinderungen für die Fahrer. Der Grund: Die Stadt saniert die Straßenentwässerungskanäle, weswegen Fahrspuren zeitweise gesperrt werden müssen.

Ab Montag, 29. Januar, muss voraussichtlich für zwei Wochen zeitweise die B10 teilweise gesperrt werden. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. Zwischen dem Übergang B3/B10 und dem Grötzinger Tunnel muss der Straßenentwässerungskanal saniert, welcher in der Fahrbahnmitte liegt, saniert werden.

"Zur Sanierung wird ohne Aufgrabungen ein spezieller Kunststoffschlauch in den bestehenden Kanal eingezogen. Nach Aushärtung übernimmt dieser die Funktion des alten Rohres. Zur Durchführung dieser Arbeiten ist es notwendig, im jeweiligen Baubereich eine Spur mit einem Sicherungsfahrzeug zu sperren. In zwei Bereichen kommt es dann sogar zu einer Sperrung der Auffahrt auf die B 10 mit der entsprechenden Umleitungsbeschilderung", heißt es in der Ankündigung der Stadt.