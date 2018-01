Beherrschung verloren: Betrunkene beißt Polizist in den Finger

Aufgrund ihres erhöhten Alkoholspiegels verlor eine 49-Jährige die Beherrschung gegenüber ihrem Partner, musste sogar in Gewahrsam genommen werden. Doch sie leistete erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Beamten.

Eine handfeste Beziehungskrise rief am Montagabend, gegen 23 Uhr, Beamte des Polizeireviers Durlach auf den Plan. In der Söllinger Panoramastraße trafen die Einsatzkräfte auf eine betrunkene Frau, die völlig die Beherrschung verloren hatte und auf ihren Partner einschlug. Die 49-Jährige musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden.

Schon in der Wohnung leistete sie erheblichen Widerstand und auch auf dem Polizeirevier Durlach widersetzte sie sich den Polizisten. Einen der Beamten biss die alkoholisierte Frau derart in den Finger, dass er, trotz Handschuhen, eine massive Verletzung davontrug und seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Die renitente Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.