vor 8 Stunden Karlsruhe Bedingt durch die Hitze: Müllabfuhren leeren die Tonnen an heißen Tagen bereits eine Stunde früher

Aufgrund der Hitzewelle der letzten Tage hat das AfA festgelegt, dass die städtische Müllabfuhr derzeit bereits ab 6 Uhr die Abfallbehälter leert. Das gibt die Stadt in einer Mitteilung an die Presse bekannt. Der um eine Stunde vorverlegte Arbeitsbeginn gilt an Tagen, an denen mindestens 30 Grad vorhergesagt sind.