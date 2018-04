Ab Montag geht teilweise nichts mehr in der Rüppurrer Straße, zumindest für die Tramlinie 6: Für die Südostbahn gilt für die Dauer der Bauarbeiten ein geändertes Linienkonzept. Auch Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Bis 19. Mai soll der Gleisbogen eingebaut sein.

Noch gibt es an der Kreuzung Rüppurrer Straße, Philipp-Reis-Straße und der Baumeisterstraße nur ein Gleisdreick, doch das soll ab Montag, 9. April, zu einem vollwertigen Viereck ausgebaut werden. So können in Zukunft Bahnen, die vom Tivoli kommen, nach rechts in die Philipp-Reis-Straße abbiegen. Bis zum 19. Mai sollen die Bauarbeiten andauern. Auch der Individualverkehr in diesem Bereich ist betroffen.

Daher kommt es für die Dauer der Bauarbeiten zu betrieblichen Änderungen bei der Tramlinie 6, das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einem Bericht an die Presse mit.

Die Linie 6 wird daher in zwei Linien aufgeteilt: Im östlichen Stadtgebiet verkehrt die Linie als 6E im Pendelverkehr zwischen der Philipp-Reis-Straße und dem Hirtenweg über die Tullastraße. Während der Gleisbauarbeiten können Fahrgäste an den Haltestellen Ostendstraße und Philipp-Reis-Straße nur auf dem nördlichen Bahnsteig einsteigen.

Die Linie 6 bedient das westliche Stadtgebiet: Von Daxlanden kommend biegen die Bahnen der Linie 6 an der Haltestelle Yorckstraße nach Süden zum Weinbrennerplatz ab und fahren dann zur Mathystraße. Von dort geht es über die Haltestellen Karlstor und Europaplatz wieder weiter auf dem regulären Fahrweg und im normalen Takt zurück Richtung Daxlanden. Die Haltestellen Konzerthaus und Volkswohnung entfallen in der Zeit der Baustelle für diese Linie.

Die Maßnahme steht in Verbindung mit den Arbeiten an der Kombilösung. Dieser Abzweig soll künftig eine Alternativroute zur Kriegsstraße darstellen. Bis diese Verbindung allerdings genutzt werden kann, seien eine Vielzahl an Arbeiten nötig, welche in der sechswöchigen Sperrung durchgeführt werden, so die VBK.

