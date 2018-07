vor 3 Stunden Stuttgart Bauern im Land erwarten Ernteeinbußen wegen Trockenheit

Bauern im Südwesten müssen sich wegen der Hitze auf Ernteeinbußen einstellen. "Der Weizen und die Sommergerste haben durch die Trockenheit gelitten", sagte die Sprecherin vom Landesbauernverband in Baden-Württemberg, Ariane Amstutz, am Dienstag in Stuttgart.