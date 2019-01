Bauarbeiten für das "Quartier Betriebshof" in der Karlsruher Oststadt beginnen voraussichtlich im März

Die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) realisiert bis 2021 ein Quartier an der Durlacher Allee und der Tullastraße. Auf den rund 31.000 Quadratmetern entstehen Flächen für Büros und Dienstleistungen. Bis Mitte Januar werden über 400 Spundwandelemente zur Absicherung der Baustelle in den Boden gepresst.

Das neue Quartier Betriebshof, das bis 2021 in der Karlsruher Oststadt entstehen soll, kommt voran. Aktuell werden bis Mitte Januar 2019 insgesamt 418 stählerne Spundwandelemente angebracht. Diese dienen zur Sicherung der Baugrube. Außerdem schützen sie vor eindringendem Grundwasser und verhindern ein Nachrutschen des Erdreiches. Zusätzlich stabilisieren rund 140 sogenannte Verpressanker die Spundwände. Das teilte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung mit.

Der Spatenstich im November 2018 im Video:

Nicht nur bautechnisch nimmt das Großprojekt an Fahrt auf. "Von unserer Seite sind alle baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Die entsprechenden Baugenehmigungen liegen alle vor", erklärt AVG-Projektleiterin Amelie Herre. Den Großteil der rund 31.000 Quadratmeter großen Fläche wird die AVG vermieten. "Die Nachfrage von Mietinteressenten ist sehr groß. Mit einigen potenziellen Mietern sind wir schon sehr weit in den Gesprächen", sagt Christian Höglmeier, technischer Prokurist der AVG. So erhält der ehemalige Betriebshof der kommunalen Verkehrsbetriebe bis zum Jahr 2021 ein neues Gesicht.