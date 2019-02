Nächtliche Züge der Linie S71 werden im Februar zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt ohne Zwischenhalt über Durmersheim umgeleitet. Der Grund dafür: Bauarbeiten an einer Eisenbahnstrecke.

Wegen Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke Karlsruhe - Ettlingen West - Muggensturm - Rastatt sollen im Zeitraum von Montag, 4. bis 17. Februar nächtliche Züge der Stadtbahn-Linie S71 zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt ohne Zwischenhalt über Durmersheim umgeleitet werden.

Für Reisende mit den Zielen Ettlingen west, Bruchhausen, Malsch und Muggensturm wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, diese starten am Hauptbahnhof Vorplatz oder in Rastatt Bahnhof Ost, so die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung.

Welche Züge sind betroffen?

S71 mit Abfahrt in Bühl um 1.25 Uhr und Ankunft in Karlsruhe um 2.02 Uhr (Samstag und Sonntag weiter nach Metzingen): betroffen dienstags bis sonntags.

S71 mit Abfahrt in Bühl um 2.19 Uhr und Ankunft in Karlsruhe um 3 Uhr (weiter nach Bruchsal): betroffen samstags und sonntags.

S71 mit Abfahrt in Karlsruhe um 0.30 Uh in Richtung Rastatt fährt 15 Minuten vor Plan (0.15 Uhr). Ab Rastatt wieder im Plan nach Bühl (Ankunft 1.12 Uhr): Gilt am Sonntag, 10. und 17. Februar sowie Montag 11. Februar.

S71 mit Abfahrt um 0.20 Uhr in Menzingen, 1.20 Uhr in Karlsruhe Hbf und Ankunft in Bühl um 2.09 Uhr: betroffen samstags und sonntags.