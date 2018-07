Wegen Abriss- und Neubauarbeiten ist ab Montag, 30. Juli, die Wasserwerkbrücke für Radfahrer und Fußgänger voll gesperrt. Erste Vorarbeiten starten schon ab Montag, 23. Juli. Für Radfahrer wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Im Herbst 2019 soll die neue Brücke dann wieder für den Rad- und Fußverkehr geöffnet werden.

Mit Beginn der Sommerferien sollen die Abbruch- und Neubauarbeiten der baufälligen Wasserwerkbrücke beginnen. Erste Arbeiten sind aber bereits ab Montag, 23. Juli, mit der Herstellung eines neuen Anschlusses für die Brückenentwässerung im Bereich des südlichen Brückenwiderlagers angesetzt. Darüber informierte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Kostenloses Sonderticket für Südstädter

Damit Fußgänger aus der Südstadt auch während der Brückensperrung möglichst bequem in den Oberwald und zum Tierpark gelangen, hat die Stadt Karlsruhe sich etwas einfallen lassen: Zusammen mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) hat sie für die Bewohner der Südstadt das Angebot eines kostenlosen Sondertickets zwischen den Haltestellen Tivoli und Dammerstock vereinbart. Dies gilt für die gesamte Dauer der Bauarbeiten an der Wasserwerkbrücke.

Das Sonderticket ist ab 23. Juli im KVV-Kundenzentrum am Hauptbahnhof und in der Geschäftsstelle der Bürgergesellschaft Südstadt erhältlich ist. Wer das Ticket nutzt, muss sich aber zusätzlich mit seinem Personalausweis als Bewohner der Südstadt ausweisen können.

Umleitung für Radverkehr

Auch für Radfahrer wird eine Alternative eingerichtet. Ab der Mittelbruchstraße soll eine Umleitung über die Fautenbruchstraße, Ettlinger Straße, den Langenbruchweg und über die Narrenbrücke bis zum Tierpark Oberwald ausgeschildert werden. Das Tiefbauamt hatte bereits zwischen Ostern und Pfingsten die Umbauarbeiten für die hierzu notwendige Optimierung der Radverkehrsführung in der Fautenbruchstraße durchgeführt.

Im Kurvenbereich Mittelbruchstraße/Fautenbruchstraße wurden die Gehwege beidseitig zur Aufnahme des Radverkehrs verbreitert und in der Fautenbruchstraße in beiden Fahrtrichtungen ein Radfahrerschutzstreifen angeordnet. "Damit steht während der Sperrung der Wasserwerkbrücke eine sichere Umleitung für den Radverkehr zur Verfügung", erklärt die Stadt in der Pressemitteilung.

Brücke wird bis Ende Oktober zurückgebaut

Nach Sperrung der Brücke werden zunächst der Belag, die Abdichtung und anschließend die Betonfahrbahnplatte vollständig zurückgebaut. Der Grund: So verbleibt nur noch die Stahlfachwerkkonstruktion und der 163 Meter lange Brückenüberbau hat für den Aushub mit Mobilkränen an Gewicht verloren. Ab Ende August wird die Konstruktion dann in mehrere Abschnitte getrennt und ausgehoben.

Bis Ende Oktober soll der Abbruch des Brückenüberbaus samt Stützen und Fundamenten abgeschlossen sein. Lediglich die Brückenwiderlager können teilweise erhalten und nach einzelnen Anpassungsmaßnahmen für den neuen Überbau genutzt werden, so die Stadt. Anschließend beginnt der Neubau mit der Herstellung der Stützenfundamente.

Desolater Zustand besteht seit Jahren

Das Bauwerk wurde 1894/1895 durch die Bahn errichtet und ging mit der Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes Ende 1993 in die Baulast der Stadt Karlsruhe über. Bereits damals war die Brücke stark geschädigt, so dass das Bauwerk heute nicht mehr mit vertretbarem Aufwand erhalten werden kann. "Mit der Erneuerung der Wasserwerkbrücke wird der insbesondere für die Südstadt wichtige Zugang in den Oberwald über die Wasserwerkstraße nun langfristig gesichert", so die Stadt abschließend. Die neue Brücke wird voraussichtlich im Herbst 2019 für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung stehen.

Mehr zum Thema:

Stadt fällt Bäume: Baustelle Wasserwerkbrücke wird vorbereitet

Neue Baustelle 2018: Wasserwerkbrücke wird ohne Ersatz saniert

Sanierung der Wasserwerkbrücke: "Der Zugang zum Wald muss bleiben!"

Sanierung der Wasserwerkbrücke: Wäre eine kürzere Bauzeit denkbar?

Zoff über Wasserwerkbrücke: "Warum sind die verwöhnten Karlsruher gegen alles?"

"Nicht akzeptabel": Karlsruher protestieren wegen geplanter Brücken-Sanierung