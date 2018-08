Geänderter Routenverlauf der Buslinie 13

Die Buslinie 13 verkehrt von der Haltestelle Tullastraße kommend bis zur Haltestelle Hirtenweg auf dem regulären Fahrweg. Der Bus fährt anschließend über die Rintheimer Querallee, die Straße "Am Fächerbad", die Straße "Am Sportpark" und die Gustav-Heinemann-Allee in Richtung Hagsfeld.

Die Rückfahrt erfolgt bis zur Haltestelle Hagsfeld Süd auf dem regulären Fahrweg. Von dort aus geht es über die Ersatzhaltestelle in der Straße "Am Fächerbad" und die Emmy-Noether-Straße und Albert-Nestler-Straße zur Haltestelle Hirtenweg in der Haid-und-Neu-Straße. Die Weiterfahrt erfolgt dann auf dem regulären Fahrweg zur Haltestelle Tullastraße.