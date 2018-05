Bahnen fahren in den Pfingstferien Umleitung: Große Bauarbeiten am Hauptbahnhof

Am Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs und am Tivoli müssen die Gleise erneuert werden. Daher fahren in den Pfingstferien zwischen der Ebertstraße und dem Rüppurrer Tor ab dem 19. Mai keinen Bahnen. Ein Schienenersatzverkehr ersetzt den Bahnverkehr.

Ab Samstag, 19. Mai fahren zwischen den Haltestellen Ebertstraße und Rüppurrer Tor keine Bahnen, nur noch Busse als Schienenersatzverkehr (SEV). Weil die Gleise vor dem Hauptbahnhof und an der Haltestelle Tivoli die Gleise saniert werden, ist dieser Streckenabschnitt voll gesperrt. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einem Bericht an die Presse mit.

Die Haltestellen können dann nicht angefahren werden, die Bahnen werden weiträumig umgeleitet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Busse ersetzen zwischen dem 19. Mai und 4. Juni den Bahnverkehr. Von der Sperrung und der damit einhergehenden Umleitung sind laut VBK die Linien S1/11, S4, S7, S8, 2, 3, 4 und 6 betroffen.

Auch Autos werden umgeleitet

Am Hauptbahnhof tauschen die VBK alle vier Gleisbögen in Richtung Ebertstraße aus und führen entsprechende Arbeiten im Unterbau durch. Der Auto-Verkehr wird während der Gleissperrung über eine kleinere Umleitung aufrechterhalten. Unter laufendem Betrieb wird auch nach der Vollsperrung weiter gearbeitet. Die Trams, Stadt- und Straßenbahnen werden dann leicht versetzt halten.

Am Tivoli werden die Gleise im Bereich der Haltestelle und ein Stück darüber hinaus in Richtung Osten erneuert. Die nördliche Fahrbahn der Straße "Am Tivoliplatz" wird gesperrt. Ein Abbiegen von der Mittelbruchstraße in die Rüppurrer Straße ist nicht möglich. Die Rüppurer Straße ist in Fahrtrichtung Nord ab der Kreuzung Rüppurer Straße/Stuttgarter Straße gesperrt.

Folgende Umleitungen gelten:

S1/S11 Ettlingen – Albtalbahnhof – Ebertstraße – Barbarossaplatz – ZKM – Mathystraße – Karlstor – Europaplatz/Postgalerie – Mühlburger Tor – weiter nach Hochstetten. Eilzüge vom Albtalbahnhof über Kolpingplatz zum Europaplatz

S4 Albtalbahnhof – Ebertstraße – Kolpingplatz – Europaplatz – Herrenstraße – Marktplatz – Durlacher Tor – weiter auf normalem Fahrweg.

S7 und S8 Albtalbahnhof – Ebertstraße – Kolpingplatz – Karlstor – Europaplatz – Herrenstraße – Kronenplatz – Durlacher Tor/KIT-Campus-Süd – Tullastraße

Tram 2 Siemensallee – Europaplatz – Karlstor – Konzerthaus – Volkswohnung/Staatstheater - Rüppurrer Tor – Kronenplatz – Durlacher Tor – weiter nach Wolfartsweier

Tram 3 Heide – Europaplatz/Postgalerie – von dort weiter als Tram 4 über Marktplatz – Kronenplatz – Durlacher Tor – Karl-Wilhelm-Platz – weiter in die Waldstadt

Tram 4 Waldstadt – Marktplatz – Herrenstraße – Europaplatz/Postgalerie – von dort weiter als Tram 3 über Mühlburger Tor – Heidehof – weiter in die Heide

Nightliner S1/S11 Verkehren abweichend ab der Haltestelle Albtalbahnhof – Ebertstraße – ZKM – Mathystraße – Konzerthaus – Rüppurrer Tor – Kronenplatz – Marktplatz

NL2 Marktplatz – Herrenstraße – Europaplatz – Karlstor – Mathystraße – Otto-Sachs-Straße – Lessingstraße – Weinbrennerplatz – Landesbausparkasse – Europahalle. Die Linie NL2 hat an der Haltestelle Mathystraße Anschluss auf die Bus-Linie 13 Richtung Hauptbahnhof

So fahren die SEV-Busse:

Bus 10 Linienweg wie bekannt. Achtung: Um einen Umstieg von der Tram-Linie 2 auf die Bus-Linie 2 in Richtung Hauptbahnhof gewährleisten zu können, werden an der Haltestelle Konzerthaus die Abfahrtszeiten der Bus-Linie angepasst.

Bus 13 Kronenplatz – Rüppurrer Tor – Volkswohnung/Staatstheater - Kongresszentrum – Augartenstraße – Postraße – Hbf Vorplatz – Mathystraße – Kolpingplatz – Ebertstraße – Hbf Vorplatz – Poststraße – Augartenstraße – Kongresszentrum – Volkswohnung/Staatstheater – Ettlinger Tor - Kronenplatz.

Bus 19 Volkswohnung/Staatstheater – Ettlinger Tor – Rüppurrer Tor – Werderstraße – Tivoli – Augartenstraße – Kongresszentrum – Volkswohnung/Staatstheater

Busse 50/62 Verkehren zusätzlich zwischen Hbf Vorplatz und der Haltestelle Ebertstraße (Anschluss an die AVG-Stadtbahnlinien)

Bus 55 Fährt tagsüber vom Hauptbahnhof über Ebertstraße zum Kolpingplatz

Die Haltestellen Werderstraße und Tivoli können durch den Bus nur in Richtung Süden bedient werden. An der Haltestelle Augartenstraße besteht eine Umsteigemöglichkeit von der Bus-Linie 19 zur Bus-Linie 13 in Richtung Hauptbahnhof.