vor 1 Stunde Stutensee-Blankenloch Bahn übersehen: Kind wird an Übergang in Stutensee gestreift

Ein 11-Jähriger wurde am Montag gegen halb vier nachmittags in der Hauptstraße in Stutensee von einer Straßenbahn angefahren. Der Junge blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.