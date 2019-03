vor 38 Minuten Karlsruhe Bahn, Fahrrad und Auto im großen Test: Wie komme ich am schnellsten durch Karlsruhe?

Stau, Baustellen und verspätete Bahnen: Der morgendliche Verkehr in Karlsruhe stellt für Pendler oft eine große Herausforderung dar. Es stellt sich die Frage: Mit welchem Verkehrsmittel kommt man derzeit am schnellsten durch die Fächerstadt? Ist die Bahn in Sachen Schnelligkeit tatsächlich nicht zu toppen? Oder ist das Auto gar der heimliche Sieger? ka-news hat drei der meist frequentierten Routen der Stadt getestet.