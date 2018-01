vor 18 Stunden Karlsruhe Bagger in der Pfinz: Feuerwehreinsatz beendet - Bergung läuft

Einen außergewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Dienstagabend in Durlach gegeben: In der Pfinz ist ein Bagger gelandet. Die Baumaschine sei bei Renaturierungsarbeiten am Fluss in ein Loch gefahren und so unter Wasser geraten.