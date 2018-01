vor 2 Stunden Karlsruhe Bagger im Fluss: Feuerwehreinsatz an der Pfinz in Durlach

Einen außergewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Dienstagabend in Durlach gegeben: In der Pfinz ist ein Bagger gelandet. Wie die Baumaschine in diese Lage geraten ist, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.