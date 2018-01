vor 5 Stunden Florian Kaute Karlsruhe Bagger-Bergung in Durlach: Anglerverein fürchtet Folgen für Natur

Einem Bagger steckt seit Dienstagmorgen in der Pfinz in Durlach fest. Er war bei Arbeiten am Fluss in ein Loch eingesunken. Am Abend rückte die Feuerwehr an - doch auch sie konnte vorerst nicht helfen. Die Bergung wurde am Mittwoch fortgesetzt. Derweil fürchtet der für den Abschnitt zuständige Anglerverein Folgen für Tiere und Pflanzen.