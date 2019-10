vor 5 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Bäume pflanzen - in Karlsruhe verboten: Aber wäre das nicht besser fürs Klima?

Am heutigen Tag der Deutschen Einheit sind Bürger beim sogenannten "Einheitsbuddeln" deutschlandweit dazu aufgerufen, Bäume zu pflanzen und so etwas für das Klima zu tun. Doch wie ist das an jedem anderen Tag im Jahr? Auch hier darf doch jeder Karlsruher pflanzen, wie, wo und was er möchte, schließlich ist es für den Klimaschutz - oder etwa doch nicht? ka-news.de hat bei Klaus Weindel, stellvertretender Leiter des Gartenbauamtes, nachgefragt.