vor 3 Stunden Karlsruhe Badisches Landesmuseum erhält Auszeichnung "Badener des Jahres" 2019

Am Faschingswochenende wurde das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss zum "Badener des Jahres" 2019 gekürt. Grund sei die "standhafte Haltung zur Badischen Flagge", heißt es in der Mitteilung des "Bundes Freiheit statt Baden-Württemberg" (B.F.s.B.W.), auf dessen Jahreshauptversammlung am Samstag die Ehrung "mit überwältigender Mehrheit" beschlossen wurde.