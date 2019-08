Wie die Gemeinde Weingarten auf ihrer städtischen Homepage mitteilt, ist der Baggersee Weingarten derzeit gesperrt, Baden ist verboten. Der Grund: Es besteht Lebensgefahr.

"Auf Anordnung des Landratsamtes Karlsruhe vom 29. August bleibt das Baden im Baggersee Weingarten wegen Verschmutzung des Wassers durch Kolibakterien verboten", prangt es plakativ auf der Homepage der Gemeinde.

Das Badeverbot wurde laut Patrick Nagel, Leiter des Ordnungsamtes in Weingarten, im Rahmen der routinemäßigen Kontrollen festgestellt. "Daraufhin hat das Landratsamt auch das Badeverbot angeordnet, das wir als Gemeinde dann so schnell wie möglich an die Bevölkerung herausgegeben haben", heißt es aus dem Ordnungsamt in der Stellungnahme der Gemeinde.

Woher die hohe Verschmutzung durch Kolibakterien kommt ist unklar: "Die Ursache lässt sich nicht mit Sicherheit ermitteln - eine solche Verunreinigung kann beispielsweise von Tieren kommen, extremen Güllefahrten in Wassernähe oder herangespültem verunreinigtem Oberflächenwasser nach Regenfällen. Wir bitten die Bevölkerung das Badeverbot ernst zunehmen und informieren Sie, sobald wir weitere Informationen haben!"

