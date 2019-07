vor 6 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Bademeister in Uniform: Läuft die Polizei bald Streife in Karlsruher Freibädern? "Wünschen uns mehr Unterstützung von Beamten", sagt Bäder-Chef Sternagel

Wenn die Sonne scheint, dann sind auch die Freibäder erwartungsgemäß gut gefüllt - manchmal allerdings so gut, dass es zu Konflikten und Zwischenfällen unter den Badegästen kommt, Polizeieinsätze - wie in den vergangenen Wochen in den Freibädern in Kehl - inklusive. Auch bei den Karlsruher Bädern weiß man um das Problem. Stehen jetzt also bald uniformierte Polizeibeamte am Beckenrand?