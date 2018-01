Auf der B36 hat sich zwischen Neureut und Eggenstein ein schwerer Autounfall ereignet. Derzeit ist die Strecke in diesem Abschnitt Richtung Mannheim gesperrt.

Am Nachmittag kam es auf der B36 in Höhe Eggenstein zu einen Verkehrsunfall, das teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit. Es sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein, ein Wagen brennt außerdem. Nähere Angaben zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Die Strecke ist in Richtung Mannheim im Abschnitt zwischen Neureut und Eggenstein gesperrt und es kommt im Berufsverkehr zu einem Stau.

+++Aktualisierung 17.45 Uhr +++

Bisher können noch keine Angaben zu eventuellen Verletzten gemacht werden, das teilt die Polizei Karlsruhe auf Anfrage von ka-news mit. Die B36 ist in Richtung Mannheim immer noch gesperrt, auch die Auffahrt von der L605 Richtung B36 ist zu. Ein Fahrzeug ist komplett ausgebrannt, jetzt muss noch die Fahrbahn gereinigt werden. Etwa gegen 18.30 Uhr soll die Strecke zwischen Neureut und Eggenstein wieder freigegeben werden.

Unfallursache war, laut Polizei, wohl ein Sofa, das ein vorausfahrendes Auto verloren hatte. Einer der Unfallbeteiligten hat das Möbelstück zu spät gesehen.

+++Aktualisierung 19.20 Uhr +++

Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt und es liegen keine Verkehrsbehinderungen mehr vor.

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen. Infos rund um die Verkehrslage in und um Karlsruhe finden Sie im ka-news-Staumelder.