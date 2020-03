vor 8 Stunden Karlsruhe B 36: Kleinbus mit sechs Insassen kollidiert mit Auto

Ein Kleintransporter mit sechs Insassen ist am Samstagabend mit einem Auto zusammengestoßen, als dessen Fahrer die Spur wechseln wollte. Der Unfall ereignete sich in Karlsruhe auf der B36 in Höhe der Abfahrt Neureut Nord (Kreis Karlsruhe), wie die Polizei mitteilte.