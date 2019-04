vor 5 Stunden Karlsbad Azubis streiken zuerst am Montag: Warnstreik am SRH Klinikum Karlsbad für Donnerstag angekündigt

In der Tarifauseinandersetzung zum Neuabschluss des von der Gewerkschaft ver.di zum 31. Dezember 2018 gekündigten Tarifvertrages mit der SRH Kliniken GmbH (Stiftung Reha Heidelberg) hat ver.di die Beschäftigten in insgesamt zehn der 13 SRH Kliniken in Baden-Württemberg und Thüringen in der kommenden Woche zu Warnstreiks aufgerufen. Auch das SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach ist davon betroffen.