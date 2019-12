Autos und Fassaden in Mühlburg mit Farbe besprüht: Tausende Euro Schaden

Unbekannte haben in Karlsruhe mindestens 16 Fahrzeuge sowie Fassaden, Briefkästen und Klingelschilder mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter hatten demnach zwischen Mittwochabend und Freitagmittag im Stadtteil Mühlburg zugeschlagen. Die Beamten suchen nun Zeugen und weitere Menschen, die von dem Vorfall betroffen waren.

Die betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich der Wichernstraße sowie im Bereich der Sophienstraße abgestellt, heißt es in der Meldung der Polizei. In der Wichernstraße wurde auch ein Rollladen, eine Hauswand und eine Werbetafel besprüht. In der Kriegsstraße besprühten die Unbekannten Klingeln und Briefkästen.

Zeugen und Geschädigte gesucht

Die Polizei sucht hierzu noch Zeugen sowie eventuelle weitere Geschädigte. Der Gesamtsachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Bislang konnten nach Angaben der Polizei noch nicht alle Geschädigten erreicht werden, weswegen diese sowie mögliche Zeugen der Tat gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.