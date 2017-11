Am Donnerstagmittag kam es in Karlsruhe-Grünwinkel zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 22-Jährige die Vorfahrt eines Kleinwagens missachtet hat.

Gegen 12.35 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Bernstein- und Edelbergstraße. Zu dieser Zeit war ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Edelbergstraße in westliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Bernsteinstraße missachtete er die Vorfahrt eines 72-Jährigen und fuhr in dessen Fahrerseite. Der Kleinwagen überschlug sich in der Folge und kam wieder auf den Rädern zu stehen.

Der Fahrer und seine 80-Jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht allzu schwer verletzt, kamen aber vorsorglich per Rettungswagen in Kliniken, berichtet die Polizei weiter. Das Autos des Seniors musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.