vor 8 Stunden Karlsruhe Auto in Flammen: Unfall auf der Südtangente am Mittwochmorgen

Wie ein ka-Reporter der Redaktion mitteilte, kam es am Morgen zu einem Fahrzeugbrand auf der Südtangente. Wie Bilder zeigen, stand das Auto lichterloh in Flammen. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer war an einem Stauende auf ein weiteres Auto aufgefahren, gibt die Polizei bekannt.