Auto geht in Flammen auf: Brand sorgt für Behinderungen auf der A5

Am Sonntagmittag kam es auf der A5 auf Höhe von Bruchsal zu einem Vollbrand eines Autos. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn zum Teil gesperrt werden. Das Auto wurde komplett zerstört.

Am Sonntagmittag um 12.50 Uhr wurde die Feuerwehr Weingarten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Karlsruhe mit dem Meldebild "Brand – PKW außerorts" auf die A5 nach Norden alarmiert. Darüber informieren die Helfer am Montag in einer Pressemeldung.

Schon auf der Anfahrt sei eine Rauchsäule sichtbar gewesen, heißt es in der Meldung weiter. Kurz nach der Notauffahrt Bruchsal/Untergrombach hatte ein Auto Feuer gefangen und befand sich beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits im Vollbrand. Auch eine angrenzende Grünfläche fing Feuer. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dennoch brannte das Fahrzeug komplett aus. Während der zweistündigen Lösch- und Bergungsarbeiten mussten zeitweise zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Warum das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt.