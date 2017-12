Eine außergewöhnliche Gottesdienst-Atmosphäre wird am 1. Weihnachtsfeiertag im Karlsruher Hauptbahnhof geschaffen. Inmitten der Hektik, die an einem Bahnhof herrscht, werden die Feiernden inne halten.

Die Evangelische Kirche in Karlsruhe und die katholische Bahnhofsmission Karlsruhe laden zum Weihnachtsgottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag, Montag, 25. Dezember, in den Hauptbahnhof Karlsruhe ein. Die Gäste werden die "sichtbaren Gegensätze unserer Gesellschaft außerhalb des stillen und schützenden Kirchenraumes aufeinandertreffen sehen", schreibt das das evangelische Dekanat Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Die Feier wird in der Bahnhofshalle stattfinden. Gestalten wird sie der Dekan der Evangelischen Kirche in Karlsruhe, Thomas Schalla, und die Leiterin der Bahnhofsmission, Susanne Daferner. Musikalisch begleitet wird der "Gottesdienst 'mal anders'"durch den Posaunenchor der evangelischen Gemeinde in Rüppurr, unter der Leitung von Dieter Cramer. Beginn ist um 11 Uhr.

Ob Reisende, Anwohner oder Interessierte - "alle sind herzlich eingeladen"

"Mit dem seit vielen Jahren stattfindenden Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag wollen wir einen Ruhepunkt in einer immer hektischer werdenden Welt anbieten", erklärt Susanne Daferner, Leiterin der Bahnhofsmission. Reisende, Anwohner des Bahnhofsviertels, Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben oder am Hauptbahnhof arbeiten sowie alle Interessierten seien zu diesem Weihnachtsgottesdienst "mal anders" herzlich eingeladen.