Im Bereich Heilbronn kommt es am Donnerstag, 7. Dezember, zu einer "großen Zahl an Fahrtausfällen", wie die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) am Mittag berichtet. Am Nachmittag sollen zwischen Schwaigern-West und Öhringen Busse fahren.

"Aufgrund von aktuellen Personalengpässen bei DB Regio am Standort Heilbronn kommt es ab dem späten Nachmittag des heutigen Donnerstags, 7. Dezember, zu einer großen Zahl an Fahrtausfällen auf der AVG-Linie S4. Hiervon ist der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Schwaigern West und Öhringen Bahnhof betroffen", heißt es in einer Pressemeldung der AVG. In diesem Streckenabschnitt werden die Bahnen durch Busse ersetzt. Am Nachmittag sollen hierzu weitere Informationen folgen, kündigt die AVG an.

Aktualisierung, 13.42 Uhr:

"Wer in Karlsruhe startet, kommt auch an sein Ziel", versichert die AVG-Sprecherin Sarah Fricke auf Anfrage von ka-news. Damit präzisiert sie die verschickte Meldung: So seien Langläufer von den Ausfällen nicht betroffen. Dabei handelt es sich um Verbindungen, die durchgängig von Karlsruhe bis nach Heilbronn unterwegs sind. Massive Ausfälle gebe es demnach nur auf Verbindungen, die nur im Bereich Schwaigern West und Öhringen unterwegs sind.

Doch auch bei den AVG kam es in den vergangenen Tagen zu Zugausfällen. So teilt das Unternehmen beispielsweise am gestrigen Mittwoch auf seiner Seite mit, dass einzelne Verbindungen der Linien S32 und S5 personal bedingt ausfallen. Ob es aus diesem Grund auch zu Ausfällen bei den S4-Langläufern kommt, kann Fricke nicht sagen. Aktuell würden in der Pressestelle keine Informationen vorliegen, die auf Fahrer-Ausfälle bei den AVG hinweisen.