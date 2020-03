vor 3 Stunden Karlsruhe Aus vier Karlsruher Läden gestohlen: Haftbefehl gegen 37-jährigen Mann

Ein 37-Jähriger, wohnungsloser Mann soll am Samstagmittag mehrere Ladendiebstähle begangen haben. Er wird beschuldigt zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in mindestens vier Geschäften in der Karlsruher Innenstadt Gegenstände gestohlen zu haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Haftbefehl gegen den Mann erwirken können.