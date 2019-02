Aufzeichnung von Ninja Warrior Germany zum vierten Mal in Karlsruhe: Erstmals wird der Titel "Last Woman Standing" verliehen

In der Karlsruher dm-Arena werden im Sommer wieder neue Folgen für die Sport-Show "Ninja Warrior Germany" aufgezeichnet. Neu in der vierten Staffel: Zum ersten Mal sollen die Frauen in der Kategorie "Last Woman Standing" ausgezeichnet werden.

Es geht darum wer am schnellsten den Parcours meistert, der viel von den Athleten abverlangt. Der Teilnehmer mit der besten Zeit, oder der es am weitesten schafft, darf sich "Last Man Standing" nennen. Austragungsort der RTL-Show ist wie schon in den vergangenen drei Jahren die Karlsruher dm-Arena. Die Aufzeichnung des sportlichen Events beginnt am 14. Juni, wie die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) in einer Pressemitteilung schreibt.

Neu in der diesjährigen Ausgabe: Der Titel "Last Woman Standing" wird vergeben. Der besten Athletin winkt, neben diese Auszeichnung, ein zusätzliches Preisgeld. Der Grund: Bisher stand noch keine Frau im Halbfinale oder Finale der Show. Das ist in diesem Jahr anders: Die beste Frau aus jeder Vorrunden-Show kann sich laut KMK bei entsprechender Leistung für das Halbfinale qualifizieren.

Am Ende des Finalparcours wartet der "Mount Midoriyama" auf die Sportler - doch bis dorthin hat es erst ein Teilnehmer geschafft: Der "Last Man Standing" Alex Wurm. Doch er konntedas letzte Hindernis nicht in der vorgegebenen Zeit zu erklimmen.

Wer die Athleten auf ihrem Weg zum "Mount Midoriyama" begleiten möchte, kann sich bereits für die ersten drei Vorrunden-Termine Tickets sichern: https://tickets.endemolshine.de/shows/270-ninja-warrior-germany/ (externer Link).