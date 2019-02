vor 1 Stunde Karlsruhe Aufruf zum gemeinsamen Putzen: Die Karlsruher Dreck-Weg-Wochen starten in eine neue Runde

In Karlsruhe steht bald wieder der Frühjahrsputz an: Mit den Dreck-Weg-Wochen will das Amt für Abfallwirtschaft die Karlsruher dazu animieren, gemeinsam aufzuräumen und so ein Zeichen gegen Verschmutzung zu setzen. Die Anmeldungen für Aktionen zwischen Montag, 11. März, und Dienstag, 30. April, sind ab sofort möglich.