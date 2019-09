vor 9 Stunden Karlsruhe Auffahrunfall und Panne auf A5 bei Durlach: Kilometerlanger Stau während Rückreise-Verkehr zum Ferienende

Gleich zwei Ereignisse legten am Samstagmittag den Verkehr auf der A5 an der Anschlussstelle Durlach in Richtung Norden lahm: Gegen 12 Uhr kollidierte ein Fahrzeug mit einem vorausfahrenden Opel auf der linken Fahrspur. Rund eine Stunde später sorgte ein Pannenfahrzeug auf der Mittelspur für weitere Behinderungen.