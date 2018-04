Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein Lastwagenfahrer am Donnerstagmorgen auf der A8: Der 25-Jährige übersah bei Pforzheim-West ein Stauende und fuhr auf einen weiteren Lastwagen auf.

Der Fahrer eines Lastwagens hat am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr auf der A8 ein Stauende übersehen. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und -Nord, übersah der Mann einen stehenden Lastwagen und fuhr auf diesen auf. Der 25-Jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der junge Mann musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.