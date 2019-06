vor 7 Stunden Karlsruhe Auf kurze Abkühlung morgen folgt in Karlsruhe wieder Freibadwetter am Freitag

Trotz einer kurzen Abkühlung am Donnerstag können sich Sonnenanbeter im Südwesten weiter freuen. Am Mittwoch bleibt es in Baden-Württemberg noch weitgehend hochsommerlich, sagte Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen.