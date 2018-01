Langer Stau im morgendlichen Berufsverkehr: Am Freitagmorgen kam es nach Polizeiangaben auf der A5 bei Karlsruhe zu einem Unfall. Verursacht wurde der Autounfall von einem 22-Jährigen, der die Fahrbahn wechseln wollte.

Wie die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr der junge Mann gegen 6.20 Uhr an der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte in Fahrtrichtung Heidelberg über drei Fahrstreifen auf die Autobahn auf. Dabei touchierte der 22-Jährige ein anderes Fahrzeug vorne links. Im weiteren Verlauf stieß er dann gegen die Betonleitwand.

"In der Folge kam er ins Schleudern und prallte gegen einen Suzuki, der auf dem Mittelstreifen unterwegs war", so die Polizei. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten vor Ort nahmen beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr, weshalb er sie zur Blutprobe begleiten musste. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbei geleitet, zeitweise staute es sich auf der A5 Richtung Norden auf bis zu sechs Kilometer.