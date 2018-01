vor 3 Stunden Karlsruhe Attackiert und ausgeraubt: 28-Jähriger wird in Amalienstraße angegriffen

Am Samstag, gegen 1.00 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern attackiert, zu Boden geschlagen und ausgeraubt. Der Angriff ereignete sich in der Amalienstraße in Karlsruhe. Die Polizei sucht nach Zeugen.