vor 8 Stunden Karlsruhe "Astro-Alex" zu Besuch am KIT: Astronaut Alexander Gerst erhält heute den Ehrendoktor - und hält einen Vortag im Audimax

Heute besucht ESA-Astronaut Alexander Gerst seine ehemalige Hochschule. Anlass ist die Ehrendoktorwürde, die ihm die KIT-Fakultäten für Physik und für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften verliehen haben. Für Ihn ist es ein Weg zu den Anfängen, denn: Der heute 43-Jährige hat an der Universität in Karlsruhe studiert - und seitdem ein Diplom in Geophysik in der Tasche.