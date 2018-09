vor 2 Stunden Karlsruhe Artenschutztag im Zoo mit 25 Informationsständen

Am Artenschutztag im Karlsruher Zoo am Sonntag, 9. September, wollen sich 25 Institutionen beteiligen. "Artenschutz ist für uns das Leitthema, das stellen wir in der gesamten Bandbreite von lokal bis global dar und wollen damit Impulse setzen", teilte Zoodirektor Matthias Reinschmidt mit.