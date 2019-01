Das "Filetstück" ist in Karlsruhe nicht ein Stück Fleisch von der Lende eines Tieres - so die Definition - sondern ein besonders begehrtes Grundstück. In diesem Fall ist es das Areal hinter dem Hauptbahnhof. Seit April 2018 wird hier kräftig gebaut, unter anderem soll das Internetunternehmen 1&1 hier ein neues Zuhause finden. Ein Wasserstandsbericht.

Lange wusste man bei der Stadt nicht, was mit dem sogenannten "Filetstück" hinter dem Hauptbahnhof passieren wird. Erst 2017 hat sich mit Ralph Dommermuth ein Investor gefunden, der das Areal südlich des Bahnhofs gekauft hat. Dann ging es schnell: Die Baustelle war schon Anfang 2018 eingerichtet und erste Vorarbeiten wurden geleistet. Mitte April wurde dann der Grundstein für die zwei neuen Gebäude gelegt.

Auf einer Fläche von etwa 15.000 Quadratmetern werden unter der Leitung der SKET-Gesellschaft für Immobilienmanagement zwei zwölfgeschossige Bürokomplexe sowie eine Tiefgarage realisiert. Mieter der Gewerberäume sollen insbesondere Dienstleister aus der IT-Branche sein, allen voran der Internetanbieter 1&1. Nach Angaben der Immobiliengesellschaft sind bereits jetzt alle Büroräume vermietet.

Seit diesem "großartigen Anlass" im April, wie Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup bei der Grundsteinlegung sagte, hat sich rund um den Hauptbahnhof viel verändert.

Aufmerksame Beobachter werden festgestellt haben, wie schnell die beiden Türme in die Höhe gewachsen sind.

"Unsere Baustelle kommt gut voran und wir liegen voll im Zeit- und im Kostenplan", so eine Sprecherin des Bauunternehmens Diringer & Scheidel auf Anfrage von ka-news. "Die Rohbauarbeiten nähern sich dem Ende und die vorbereitenden Maßnahmen für die Fassade laufen!"

Baustelle hinter dem Hauptbahnhof Januar 2019 Alle Bilder

Rohbau 2019 fertig, Einzug 2020

Schon Ende Februar soll das östliche Gebäude im Rohbau fertiggestellt sein, das Gebäude West ist für etwa Ende April geplant. "Ab Ende Februar beginnen wir auch mit der Rohinstallation der Technik", heißt es vonseiten des Bauunternehmers weiter. Parallel zu den Arbeiten an den Bürogebäuden wird die Baugrube für die Erweiterung der Tiefgarage vorbereitet, ebenso für das Seminargebäude, in das die Deutsche Bahn einziehen wird.

Bis die Gebäude an die United Internet AG, also unter anderem 1&1, übergeben werden, dauert es noch. "Die Übergabe ist für Juni 2020 geplant und für die Flächen der Deutschen Bahn für Oktober 2020", so das Bauunternehmen Diringer & Scheidel gegenüber ka-news. Das ebenfalls neu errichtete Seminargebäude ist dann für Anfang 2021 geplant.

Verkehrsnetz muss angepasst werden

Dann wird auch etwas mehr Ruhe hinter dem Hauptbahnhof einkehren. "An die Fertigstellung der Gebäude Mitte 2020 angelehnt schließt sich auch die finale Gestaltung des Bahnhofsplatzes an", sagt die Stadt Karlsruhe gegenüber ka-news. Dann sind auch die Verkehrswege rund um den hinteren Teil des Hauptbahnhofs dran. "Die Maßnahmen im umliegenden Straßennetz und auf den übrigen Grundstücken in aktuell noch in der Planungsphase", so die Stadt weiter. Der Grund: Diese Arbeiten sind von den Bauarbeiten der beiden Bürogebäude abhängig.

Dann werden der südliche Bahnhofsvorplatz und die Parkplätze unmittelbar davor neu strukturiert. "Dazu läuft derzeit ein Planungswettbewerb für die Freiraum- und Verkehrsplanung", so die Stadt. Die Parkplätze sollen laut den Plänen der Stadt neu arrangiert werden. "Auf der Nordseite der Straße Hinterm Hauptbahnhof werden künftig westlich und östlich des Bahnhofsplatzes durchgehend Senkrechtparkplätze entstehen."

Heizkraftwerk wird neue Kantine

Was Ralph Dommermuth als Investor ebenfalls gekauft hat, ist das alte Heizkraftwerk hinter dem Bahnhof. "Das steht unter Denkmalschutz und wird von ihm saniert", erklärt die Stadt Karlsruhe. Ersten Planungen zufolge soll in diesem Gebäude eine Betriebskantine untergebracht werden. Zuvor war dort ein Teil der Künstlerateliers untergebracht, die im Zuge des Umbaus weichen mussten.

Dass sich nach Jahren des Wartens nun so viel tut hinter dem Hauptbahnhof lasst die Herzen bei der Stadt höher schlagen. "Wir freuen uns, dass im Laufe der Jahre an dieser prominenten Stelle repräsentative Gebäude entstehen, die den Stadteingang beziehungsweise das ganze Stadtbild aufwerten", heißt es aus der Stadtverwaltung gegenüber ka-news. Dabei seien es nicht nur ästhetische Aspekte, die hier im Fokus stehen. "Auch die ökonomischen Vorteile und ganz besonders der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen stehen im Vordergrund!"

Mehr zum Thema:

Entwicklung im Bahnhofsquartier: Muss sich (auch) das Verkehrsnetz verändern?

"Das löst eine Welle in der Stadt aus": Grundsteinlegung für IT-Gebäude am Hauptbahnhof

Areal hinterm Hauptbahnhof: Wie das Filetstück vom Ladenhüter doch noch zur Top-Adresse wurde